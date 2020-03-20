​Казначейский счет открыт для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство финансов открыло казначейский счет для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Реквизиты казначейского счета следующие:

Банк-бенефициар

Название: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

Корресподентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT BİK: CTREAZ22

Получатель:

Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu

Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503

VÖEN: 1700357381