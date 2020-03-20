​Казначейский счет открыт для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство финансов открыло казначейский счет для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Реквизиты казначейского счета следующие:
Банк-бенефициар
Название: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
Корресподентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BİK: CTREAZ22
Получатель:
Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu
Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503
VÖEN: 1700357381