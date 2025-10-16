Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 12:53
    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Государственное казначейское агентство Азербайджана и Комитет казначейской службы Узбекистана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и обмене опытом.

    Как сообщили Report в Минфине Азербайджана, документ подписан в рамках ежегодного пленарного заседания сообщества PEMPAL TCOP в Ташкенте.

    Директор Государственного казначейского агентства и председатель исполнительного комитета PEMPAL TCOP Назим Гасымзаде отметил значение регионального партнерства и рассказал о ходе цифровой трансформации казначейских систем.

    В ходе заседания обсуждались международный опыт, внедрение инновационных решений и перспективы дальнейшего взаимодействия.

    Азербайджан Узбекистан сотрудничество Минфин меморандум
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan Dövlət Xəzinədarlıq Agentlikləri arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
    Фото
    Azerbaijani, Uzbek treasury agencies ink MoU

