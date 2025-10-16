Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
- 16 октября, 2025
- 12:53
Государственное казначейское агентство Азербайджана и Комитет казначейской службы Узбекистана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и обмене опытом.
Как сообщили Report в Минфине Азербайджана, документ подписан в рамках ежегодного пленарного заседания сообщества PEMPAL TCOP в Ташкенте.
Директор Государственного казначейского агентства и председатель исполнительного комитета PEMPAL TCOP Назим Гасымзаде отметил значение регионального партнерства и рассказал о ходе цифровой трансформации казначейских систем.
В ходе заседания обсуждались международный опыт, внедрение инновационных решений и перспективы дальнейшего взаимодействия.
