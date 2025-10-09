Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYC

Казахстан готов поделиться опытом с Азербайджаном по системе "Знай своего клиента" (Electronic Know Your Custome - еKYC).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

"Я бы хотела, чтобы к системе еKYC присоединились не только банки, но и поставщики платежных услуг. Меня немного огорчает, что эта система пока не функционирует в полной мере в Казахстане. Надеюсь, что в будущем мы сможем обменяться опытом с Азербайджаном", - сказала она.

eKYC (электронное "Знай своего клиента") - это процесс цифровой проверки личности, который позволяет компаниям удаленно и безопасно подтверждать личность своих клиентов. В отличие от традиционных процессов KYC, которые обычно требуют физического присутствия клиента и последующей ручной обработки документов, eKYC основывается на таких технологиях, как распознавание лиц, проверка документов или биометрическая аутентификация, чтобы эффективно выполнять все нормативные требования.