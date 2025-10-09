Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYC

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 11:49
    Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYC

    Казахстан готов поделиться опытом с Азербайджаном по системе "Знай своего клиента" (Electronic Know Your Custome - еKYC).

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

    "Я бы хотела, чтобы к системе еKYC присоединились не только банки, но и поставщики платежных услуг. Меня немного огорчает, что эта система пока не функционирует в полной мере в Казахстане. Надеюсь, что в будущем мы сможем обменяться опытом с Азербайджаном", - сказала она.

    eKYC (электронное "Знай своего клиента") - это процесс цифровой проверки личности, который позволяет компаниям удаленно и безопасно подтверждать личность своих клиентов. В отличие от традиционных процессов KYC, которые обычно требуют физического присутствия клиента и последующей ручной обработки документов, eKYC основывается на таких технологиях, как распознавание лиц, проверка документов или биометрическая аутентификация, чтобы эффективно выполнять все нормативные требования.

    Казахстан еKYC цифровые услуги
    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

