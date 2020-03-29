Казахстан снизил ставку НДС

В соответствии с мерами по стабилизации экономики в Казахстане на период до 1 октября 2020 года решено установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, на период до 31 декабря 2020 года производители подакцизных товаров на территории Казахстана по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт, освобождаются от уплаты акцизов.

На 2020 год установлен коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг. Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан: предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года.

Также решено приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

Кроме того, продлены до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска. Приостановлены сроки проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

Напомним, что основная ставка НДС в РК составляет 12% и применяется к размеру облагаемого оборота и облагаемого импорта.