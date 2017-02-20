Казахстан снизил базовую ставку до 11%

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Vestifinance.ru, при этом инфляция в стране вошла в январе в пределы целевого коридора 6-8%.

"Снижение инфляционных ожиданий, повышение стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках, восстановление деловой активности, а также благоприятные внешние экономические условия обусловили смягчение денежно-кредитных условий", - отметил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев.

По его словам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, однако возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничена.



Отметим, что Нацбанк Казахстана 9 января сохранил базовую ставку на уровне 12%, которая действовала с 14 ноября 2016 года, когда Нацбанк снизил ставку с 12,5% годовых.