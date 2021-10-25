Казахстан повысил базовую ставку из-за проинфляционного давления в экономике

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%.

Как передает Report, об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По информации финрегулятора, решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах – торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны.

«Внешний инфляционный фон остается неблагоприятным. Это обусловлено высокими ценами на продукты питания в мире, перебоями в цепочках поставок, ростом стоимости перевозок, сырья и энергоносителей, а также восстановлением внутреннего спроса. Индекс продовольственных цен FAO в сентябре 2021 года вырос в годовом выражении на 32,8% в результате повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров.

Инфляция в странах – основных торговых партнерах остается на повышенном уровне. В Китае в результате повышения цен на уголь и продукцию энергоемких отраслей индекс цен производителей вырос до 10,7%. Годовая инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,6%, в России – до 7,4% и продолжает ускоряться, о чем свидетельствует недельная инфляция в октябре, которая составила 7,8% в годовом выражении», - сообщили в Нацбанке.

В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 8,9%. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания (4,5 п.п. из 8,9%). Продовольственная инфляция в сентябре 2021 года продолжила ускоряться, несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, и составила в годовом выражении 11,5%. Основными драйверами ускорения продовольственной инфляции являются годовой рост цен на мясную (10,3%), хлебобулочную (8,7%) и молочную продукцию (8%) в результате роста себестоимости производителей при повышении цен на кормовые культуры, дизельное топливо, электроэнергию и пшеницу.

Дополнительное проинфляционное давление оказывает рост мировых цен. Так, в сентябре 2021 года индекс FAO на мясо вырос в годовом выражении до 26,3%, на молочные продукты – 15,2%, а рост мировых цен на пшеницу составил 41%.

Непродовольственная инфляция по итогам сентября 2021 года составила в годовом выражении 7,5%. Основной вклад в данное ускорение вносит годовой рост цен на предметы домашнего обихода, одежду и обувь, ГСМ и твердое топливо. Цены на одежду и обувь растут вследствие повышения цен на импортные товары, восстановления потребительского спроса и роста реальных денежных доходов населения. В свою очередь цены на ГСМ и твердое топливо увеличились из-за роста себестоимости и восстановления экономической активности. Инфляция платных услуг ускорилась в сентябре 2021 года до 6,8%. Динамика обусловлена ростом цен на регулируемые услуги – на 5,6%, услуги образования – на 8,4% – и аренду жилья – на 18,6%. Среди регулируемых услуг в сентябре отмечен рост цен на электроэнергию – на 8,3% – и газ сжиженный транспортируемый – на 6,4%.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. При этом наблюдается постепенное снижение с максимальных значений, зафиксированных в июле-августе 2021 года. В сентябре 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед повысилась и составила 9%. Доля респондентов, ожидающих ускорения и сохранения текущих темпов инфляции, снизилась до 59% (в августе – 61,5%). В оценках ценовой динамики за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен, также снизилась с максимума в июле и составила 52% (в июле – 65,7%)», - пояснили в Нацбанке.