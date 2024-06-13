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Казахстан начал изучать возможность выкупить у "Мосбиржи" акции KASE

Казахстан начал изучать возможность выкупить у "Мосбиржи" акции KASE Казахстан обсуждает возможность выкупа акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) у "Московской биржи".
Финансы
13 июня 2024 г. 11:14
Казахстан начал изучать возможность выкупить у Мосбиржи акции KASE

Казахстан обсуждает возможность выкупа акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) у "Московской биржи".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов.

"Мы обсуждаем различные варианты в соответствии с консультациями наших международных советников и мониторим ситуацию достаточно плотно. Различные варианты рассматриваются", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан выкупать у "Mосбиржи" акции KASE.

Он также отметил, что санкции США в отношении "Московской биржи" не повлияют на работу Казахстанской фондовой биржи.

"Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE, потому что доля "Мосбиржи" в KASE на уровне 13%, а санкции распространяются на лиц, которые владеют 50% и более", - отметил Сулейменов.

OFAC Минфина США 12 июня ввело санкции против ПАО "Московская биржа", Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

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