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    Капиталовложения в Азербайджане в следующем году составят 16 млрд манатов

    В нефтяной сектор будет направлено 6,4 млрд, в ненефтяной сектор - 9,5 млрд манатов

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Инвестиции в основной капитал в Азербайджане прогнозируются в размере 15,9 млрд манатов в 2018 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".

    По информации, 51,5% из них придется на внутренние, а 48,5% - иностранные инвестиции. Доля государственных инвестиций составит 42,8%, а негосударственных - 57,2%.

    В нефтяной сектор будет направлено 6,4 млрд, в ненефтяной сектор - 9,5 млрд манатов.

    Среднемесячная реальная заработная плата в Азербайджане в 2018 году увеличится на 0,5% и составит 549,7 маната.

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