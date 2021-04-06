О нас
Report Georgia
Аудио новости

Капитализация рынка криптовалют почти достигла 2 триллионов долларов

Капитализация рынка криптовалют почти достигла 2 триллионов долларов В мире существуют 9 122 криптовалюты
Финансы
6 апреля 2021 г. 10:50
Капитализация рынка криптовалют почти достигла 2 триллионов долларов

Капитализация всего глобального рынка криптовалют почти достигла 2 триллионов долларов США, что немногим меньше показателя самой дорогой компании мира — Apple, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по данным портала, за последние 24 часа капитализация криптовалютного рынка выросла на 3,26%, при этом 55% от общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 1,1 триллиона долларов США. На втором месте находится Ethereum с капитализацией 246 миллиардов долларов США. Третью позицию занимает Binance Coin с капитализацией почти в 60 миллиардов долларов США. Всего же, как следует из данных портала, в мире существуют 9 122 криптовалюты.

В то же время капитализация американской компании Apple составляет 2,11 триллиона долларов США. Это самая дорогая компания мира. На втором месте находится нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco с показателем 1,9 триллиона долларов США, на третьем месте — Microsoft с капитализацией в 1,88 триллиона долларов США.

Рост рынка криптовалют происходит за счёт их признания в мире. Так, в конце марта международный платежный сервис PayPal заявил, что разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой. До этого другая американская платежная система Visa стала первой из крупнейших платежных систем, которая одобрила расчеты в криптовалюте USD Coin — так называемым стейблкоином, который поддерживается долларом. Кроме того, основатель компании Tesla Илон Маск объявил, что его электромобили теперь можно купить за биткоины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kriptovalyuta bazarının ümumi dəyəri 2 trilyon dolları ötüb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi