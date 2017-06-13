Kapital Menecment: Цена на азербайджанские евробонды стабилизировалась

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Стоимость 10-летних облигаций министерства финансов Азербайджана, размещенных на рынке капитала Европы 18 марта 2014 года, стабилизировалась после их временного удешевления.

Об этом сообщил Report аналитик инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли.

Напомним, что правительство Азербайджана выпустило 1,25 млн евробондов номиналом 1 000 долларов (1,25 млрд долларов).

“После того как на повестку дня встал вопрос реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана, облигации потеряли в цене 5 долларов, а годовая доходность повысилась на 0,2 процентных пункта – до 4,6%. Сейчас ситуация стабилизировалась. Ценные бумаги покупаются по 1 015 долларов, продаются – 1 020 долларов. Доходность равна по-прежнему 4,4%”, - отметил Дж. Ибрагимли.