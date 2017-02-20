Kapital Bank сдал в пользование обновленный филиал "Губадлы"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала "Губадлы". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка, филиал расположен по адресу город Сумгайыт, проспект Гейдара Алиева 11/38, 7-ой участок (17-й микрорайон).

Новый филиал обладает всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов. Филиал "Губадлы" предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое отделения Бузовна, также обновил офис филиала "Ази Асланов". Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открыть новые отделения.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.