Баку. 6 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank продолжает новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, уже несколько клиентов выиграли ценные призы – iPad, iPhone 7 и телевизоры Samsung. Акция продлится до 13 января.

Согласно условиям кампании, клиенту при оформление кредита предоставляется специальный скретч-купон. Клиент может узнать свой приз, стерев верхнее покрытие скретч-купона. В рамках кампании разыгрываются два смартфона iPhone 7, пять планшетов iPad, 10 телевизоров Samsung, а также скидки до 5% на годовые процентные ставки по кредитам. Следует отметить, что все скретч-купоны выигрышные.

“Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, срок от 6 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию, посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2 отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.