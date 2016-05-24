Kapital Bank приступает к выплатам дивидендов акционерам

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Решением очередного общего собрания акционеров ОАО Kapital Bank с 1 июня текущего года начнется выплата дивидендов акционерам банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление банка в официальной газете.

Акционеры, проживающие в Баку, могут обратиться за получением дивидендов по адресу: г. Баку, ул. Физули, 71. Проживающие в районах Азербайджана акционеры могут обратиться в местные филиалы Kapital Bank; при себе необходимо иметь удостоверение личности.