Kapital Bank приступает к выплатам дивидендов акционерам

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Решением очередного общего собрания акционеров ОАО Kapital Bank с 1 июня текущего года начнется выплата дивидендов акционерам банка.
Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление банка в официальной газете.
Акционеры, проживающие в Баку, могут обратиться за получением дивидендов по адресу: г. Баку, ул. Физули, 71. Проживающие в районах Азербайджана акционеры могут обратиться в местные филиалы Kapital Bank; при себе необходимо иметь удостоверение личности.
Nərmin RəhimovaАвтор новости