Kapital Bank принимает участие на международной выставке SIBOS 2016

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank участвует на международной выставке SIBOS – 2016, проходящей с 26-го по 29-е сентября в Женеве.

Об этом сообщили Report в банке.

По информации, на выставке принимают участие крупные банки и финансовые институты из более чем 200 стран мира. К участию в выставке также присоединилась делегация Kapital Bank во главе с председателем правления Ровшаном Аллахвердиевым.

Эксперты обсудят изменения, произошедшие в финансовом секторе за последние годы, технологические тренды в секторе финансовых услуг, роль инноваций в развитии платежных процессов в глобальном масштабе, новые возможности минимизации рисков в бизнес-процессах и пр.

"В период выставки мы встретились с представителями ведущих банков Америки, Европы и Азии, обсудили основные вопросы, связанные с текущей ситуацией финансового рынка мира. Уверен, участвуя на таких мероприятиях Kapital Bank, как лидер региона, только укрепит свои позиции, также согласно стратегическому плану банка будут внедряться различные проекты с международными финансовыми организациями", - отметил председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Напомним, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг сотрудничества.