 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Kapital Bank принимает участие на международной выставке SIBOS 2016

    Председатель правления: В период выставки мы встретились с представителями ведущих банков Америки, Европы и Азии

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank участвует на международной выставке SIBOS – 2016, проходящей с 26-го по 29-е сентября в Женеве. 

    Об этом сообщили Report в банке.

    По информации, на выставке принимают участие крупные банки и финансовые институты из более чем 200 стран мира. К участию в выставке также присоединилась делегация Kapital Bank во главе с председателем правления Ровшаном Аллахвердиевым.

    Эксперты обсудят изменения, произошедшие в финансовом секторе за последние годы, технологические тренды в секторе финансовых услуг, роль инноваций в развитии платежных процессов в глобальном масштабе, новые возможности минимизации рисков в бизнес-процессах и пр.

    "В период выставки мы встретились с представителями ведущих банков Америки, Европы и Азии, обсудили основные вопросы, связанные с текущей ситуацией финансового рынка мира. Уверен, участвуя на таких мероприятиях Kapital Bank, как лидер региона, только укрепит свои позиции, также согласно стратегическому плану банка будут внедряться различные проекты с международными финансовыми организациями", - отметил председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

    Напомним, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг сотрудничества.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi