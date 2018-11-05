Kapital Bank предлагает всем пенсионерам льготный кредит

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает пенсионерам льготный кредит наличными. Теперь владельцы любой пенсионной карты смогут получить в Kapital Bank кредит наличными с годовой процентной ставкой от 20%.

В рамках акции клиенты получат в качестве подарка карту BirKart. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства. Акция действительна до 30 ноября 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3-х до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 9 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.