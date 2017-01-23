Kapital Bank предлагает кредит до 20 тыс. манатов наличными

Баку. 23 января. REPORT.AZ / ОАО Kapital Bank предлагает клиентам кредиты наличными в манатах. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию, посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Более подробную информацию о кредите можно получить, перейдя по ссылке https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.