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Kapital Bank получил наивысший рейтинг среди банков Азербайджана

Kapital Bank получил наивысший рейтинг среди банков Азербайджана В своем сообщении Moody's также отмечает, что в течение нескольких лет кредитный портфель Kapital Bank был более качественным по сравнению с конкурентами
Финансы
14 апреля 2021 г. 10:25
Kapital Bank получил наивысший рейтинг среди банков Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

Как сообщает Report, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте на уровне "Ba3", а рейтинг кредитоспособности (BCA) – на уровне "b1". Прогноз по рейтингу Kapital Bank поднялся с "негативного" до "позитивного".

В отчете агентства говорится, что это изменение отражает ожидаемый рост качества кредитного портфеля банка в ближайшие 12-18 месяцев.

"Подтверждение базовой оценки кредитоспособности (BCA) банка на уровне "b1", а также долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте на уровне "Ba3" является показателем здорового кредитного портфеля, высокого уровня чистой прибыли и достаточности капитала. На конец 2020 года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила всего 3,3% (на конец 2019 года – 4,6%). Сильная капитализация при показателе TCE/RWA в 22,3% по состоянию на конец 2020 года и высокая доходность позволяют банку поглощать ожидаемые убытки и, как и в предыдущие годы, своевременно выплачивать дивиденды", - говорится в отчете.

В своем сообщении Moody's также отмечает, что в течение нескольких лет кредитный портфель Kapital Bank был более качественным по сравнению с конкурентами. Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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Версия на азербайджанском языке “Kapital Bank” ölkə bankları arasında ən yüksək reytinq aldı

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