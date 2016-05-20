​Kapital Bank открыл обновленный филиал в Шабране

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети, открыл офис нового филиала в Шабране. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Филиал, отремонтированный согласно новой концепции, расположен по адресу город Шабран, улица М.Э.Расулзаде, 16Б (рядом со школой №4). Новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель главы Исполнительной власти Шабранского района Мехти Балабеков, сотрудники головного офиса Kapital Bank, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица. "Шабран" стал первым региональным филиалом, воплотившим новую клиент-ориентированную концепцию банка. Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение и набор продуктов и сервисов, отвечающие нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиал "Шабран" предлагает клиентам расчетно-кассовое услуги, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес кредитов, платежные карты, денежные переводы, оплату услуг связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и т.д.

Другой отличительной чертой этого филиала является выдача микрокредитов населению, в том числе и тем клиентам, которые не имеют зарплатные и пенсионнын карты Kapital Bank. Микрокредиты "Малый бизнес" и "Поддержка предпринимателей" будут выдаваться жителям Шабрана и Сиязана, занятым в сфере сельского хозяйства, торговле и услуг, физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Сумма кредита - от 500 до 30 000 манат, максимальный срок кредитования - до 36 месяцев, процентная ставка - 23% годовых.

Следует отметить, что в целях трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтирует еще 6 городских и 6 региональных филиалов по новой концепции. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.