Kapital Bank открыл обновленный филиал в Габале

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ ЗАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала в Габале.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу улица И.Гутгашенли, 50 (напротив Центра Гейдара Алиева). Новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного обслуживания клиентов.

Филиал Kapital Bank предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Отметим, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтировал 3 городских ("Шуша", "28 Мая" и "Бинагади") и 3 региональных филиала (Шабрань, Лерик, Гах и Габала). Помимо этого, в текущем году был открыт новый филиал Gənclik Mall. Согласно новой концепции, до конца 2016 года планируется завершить процесс ремонта еще 3-х городских и 4-х региональных филиалов. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.