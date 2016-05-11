​Kapital Bank открыл 90-й филиал

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл новый филиал в торгово-развлекательном центре Gənclik Mall, расположенный неподалеку от станции метро "Гянджлик". Это 90-й по счету филиал банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, филиал Gənclik Mall предлагает клиентам расчетно-кассовое услуги, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, оплату услуг связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты, открытие счетов и другие банковские услуги.

Следует отметить, что в целях оптимизации филиальной сети функции трех отделений банка были перенаправлены в различные филиалы. Также в 2016 году банк отремонтирует еще 4 городских и 6 региональных филиалов по новой концепции. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране.