Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2018 года

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Активы Kapital Bank на 1 сентября 2018 года составили 3,5 миллиард манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,4 миллиард манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 сентября 2018 года составила 2,7 миллиард манатов. Сумма вкладов населения составила 1 миллиард манат, таким образом, данный показатель за рассматриваемый период вырос на 235 миллион манатов.

На 1 сентября 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 295,3 миллион манатов, а обычные и привилегированные акции 205,8 миллион манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.