​Kapital Bank ликвидировал комиссию для денежных переводов в прифронтовую зону

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank, учитывая увеличения объема денежных переводов с различных регионов в города боевых действий Агдам, Физули и Тертер, принял решение ликвидировать комиссию по системе денежных переводов "Хазри".

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Комиссия также не взимается с денежных переводов из филиалов Агдам, Физули и Тертер при отправке денежных средств по системе "Хазри" в другие регионы Азербайджана.

Системой денежных переводов "Хазри" можно воспользоваться в более чем 3500 пунктах в городах Азербайджана, России, Украины, Таджикистана и Грузии.

Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 89 филиалах и 2-х отделениях во всех районах и городах Азербайджана.