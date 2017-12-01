Kapital Bank дал старт новой кредитной акции

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank по случаю наступающего Нового Года предлагает клиентам льготную кампанию по кредитам. В рамках кампании, клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке на 3%, с 2-х месячной льготной просрочкой кредита и бесплатной BirKart в подарок. Также в некоторых случаях кредит до 8 000 манатов будет оформляться без поручителя.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, акция продлится до 15 января 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.