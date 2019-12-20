Первый азербайджанский банк подключился к системе переводов по телефону из России

Азербайджанский Kapital Bank подключился к созданной Сбербанком системе мгновенных переводов по номеру телефона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и рады приветствовать в нашей экосистеме переводов первого партнера из Азербайджана. Открывая новые направления для мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона, мы делаем мир ближе для своих клиентов, а финансовые сервисы - доступнее, проще и понятнее для всех", - отметила управляющий директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Оксана Синельник, слова которой приводятся в сообщении банка.

Ранее к системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключились банки из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Клиенты банка могут переводить деньги через мобильное приложение на карты клиентов азербайджанских банков. При переводе по номеру телефона комиссия составит 1% при максимальной сумме перевода 50 тысяч рублей. Деньги можно будет переводить в рублях, при зачислении на карту в Азербайджане они будут конвертированы в валюту карты.

Систему быстрых платежей для переводов между розничными клиентами разных банков по номеру телефона Центробанк запустил зимой 2019 года. Операционным, платежным и клиринговым центром системы выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Сейчас в системе участвуют 18 банков, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и др.