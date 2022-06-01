Каких водителей коснется изменение тарифов по ОСАГО в Азербайджане?

Повышение тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) в Азербайджане - одна из актуальных тем. Некоторые страховые компании уже отказываются страховать заявителей, объясняя это техническими причинами, а на самом

Повышение тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) в Азербайджане - одна из актуальных тем. Некоторые страховые компании уже отказываются страховать заявителей, объясняя это техническими причинами, а на самом деле страховщики ждут повышения тарифных ставок.

Исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев сообщил Report, что в настоящее время проводится серьезная работа по этому вопросу: "Соответствующие изменения тарифных ставок будут применяться в основном к водителям, у которых зарегистрировано больше аварий, и не коснутся ответственных водителей. В дальнейшем мы сможем поделиться более подробной информацией".

Как ранее сообщало Бюро обязательного страхования (БОС), в страховом секторе Азербайджана планируется внедрить метод расчета страховой премии с учетом риска: "Центральный банк, как орган надзора за страховым сектором, регулярно проводит работу по развитию правовой базы в этой области и приведению ее в соответствие с международной практикой. В частности, ведутся работы по совершенствованию тарифных ставок и составлению правил расчета страховых взносов с учетом риска".

Отмечено, что подобный метод широко используется в мировой практике: "При расчете страхового взноса будут учитываться дата выпуска транспортного средства, возраст, опыт водителя или статистические показатели, связанные с местом ДТП. То есть переход к методу расчета страховых взносов на основе риска может способствовать как взиманию страховых взносов по принципу справедливости, так и положительной динамике сбора общих страховых взносов".

Напомним, что закон "Об обязательном страховании" в Азербайджане вступил в силу в 2011 году, и по сегодняшний день тарифы в рамках обязательного страхования не изменились. В соответствии с этим страховые компенсации также остаются неизменными.

В настоящее время взносы на страхование легковых автомобилей следующие:

- Для физических лиц: 50 манатов (объем двигателя варьирует в пределах 50 см3 - 1500 см3), 75 манатов (1501 см3 – 2000 см3), 100 манатов ( 2001 см3 – 2500 см3), 125 манатов (2501 см3 – 3000 см3), 150 манатов (3001 см3 – 3500 см3), 175 манатов (3501 см3 – 4000 см3) и пр.

– Для юридических лиц: 60 манатов (объем двигателя 50 см3 - 1500 см3), 90 манатов (1501 см3 – 2000 см3), 120 манатов ( 2001 см3 – 2500 см3), 150 манатов (2501 см3 – 3000 см3), 180 манатов (3001 см3 – 3500 см3), 210 манатов (3501 см3 – 4000 см3) и пр.