Какие ответные меры на пандемию в Азербайджане профинансирует ВБ?

В рамках проекта будут профинансированы льготы для 47 000 новых семей, получивших право на получение соцпомощи, и единовременные выплаты 170 тысяч безработным

Всемирный банк (ВБ) планирует 7 июня провести оценку проекта экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане, а утверждение его на Совете директоров банка запланировано на 6 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ВБ, проект будет поддерживать правительство Азербайджана в сдерживании распространения пандемии COVID-19, укреплении системы здравоохранения для выявления и лечения случаев заболевания и смягчении некоторых социальных последствий пандемии.

Проект состоит из трех компонентов. Первый компонент «Экстренное реагирование на COVID-19» предусматривает оказание немедленной поддержки Азербайджану в предотвращении распространения и облегчения борьбы с COVID-19 путем финансирования, доплату медработникам, предоставляющим исключительные услуги для пациентов с COVID-19 во время всплесков пандемии. Предполагается приобретение медицинских принадлежностей, устройства и оборудования для оценки, лечения и мониторинга пациентов с COVID-19. Это может включать в себя, при необходимости, ввод в действие дополнительных коек интенсивной терапии для пяти больниц и поддержку лабораторий. Кроме того, будут внедрены протоколы профилактики и контроля инфекций для медицинских работников в больницах; будет проводиться информирование о рисках для поддержки постоянного социального дистанцирования и мер общественного здравоохранения по ограничению распространения эпидемии.

В рамках проекта будет оказана финансовая поддержка для укрепления системы здравоохранения, с учетом влияния COVID-19 на текущие и будущие потребности, существующего профиля заболевания в Азербайджане. В частности, будут разработаны руководства и протоколы для медицинских работников по выявлению и лечению COVID19 и сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Предусматривается обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи оборудованием и материалами для отчетности, анализа и распространения данных для лечения пациентов с факторами риска COVID-19. Наряду с этим, предполагается расширение возможностей электронного здравоохранения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи позволят пациентам с неинфекционными заболеваниями получать больше преимуществ от интегрированной помощи между учреждениями первичной и специализированной помощи как во время продолжающейся пандемии COVID-19, так и в будущем.

Второй компонент предусматривает временную поддержку доходов уязвимых семей или отдельных лиц, посредством финансирования возросшей потребности в социальной помощи из-за пандемии. Проект будет использовать существующую онлайн-систему подачи заявок и следить за процессом проверки материальных и домашних условий через Министерство труда и социальной защиты населения и местные отделения Государственного фонда социальной защиты. В рамках проекта будут финансироваться льготы для 47 000 новых семей, получивших право на получение соцпомощи, в течение трех месяцев с ежемесячным пособием 225 манатов (примерно 132 доллара США).

Предусматривается финансирование единовременной выплаты наличными в размере 190 манатов (примерно 111 долларов США) 170 тысячам гражданам, которые стали безработными и зарегистрированы в качестве безработных в Государственной службе занятости. Правительство Азербайджана в период с апреля по июнь 2020 года выделило ежемесячное пособие в размере 190 манатов 600 тысяч безработным гражданам. Помощь была оказана формальным и неформальным работникам, потерявшим работу из-за экономического спада, вызванного принятыми мерами для сдерживания вспышки. В рамках проекта будут профинансированы выплаты 170 тысяч безработным из 600 тысяч получивших помощь.

Третий компонент будет поддерживать административные и человеческие ресурсы, необходимые для реализации проекта, а также для мониторинга и оценки прогресса в Минтруда и Государственном агентстве по обязательному медстрахованию.

«Подход к реализации проекта будет заключаться в интеграции ключевых функций в существующие институты, и проект будет финансировать затраты на персонал, задействованного для реализации проекта (закупки, финансовое управление, экологические и социальные гарантии, информационно-пропагандистская деятельность, коммуникационные кампании, мониторинг и оценка, отчетность и взаимодействие с заинтересованными сторонами), координацию и администрирование. Этот компонент также будет финансировать аудит эффективности с акцентом на ключевую деятельность по проекту, который будет проводиться внешним аудитором», - говорится в сообщении банка.

Реализация проекта рассчитана в течение двух лет. «Большинство мероприятий, включая меры социальной защиты, будут профинансированы и завершены в течение первых шести-девяти месяцев реализации проекта. Некоторые оздоровительные меры, особенно те, которые касаются укрепления системы здравоохранения для реагирования на будущие пандемии, могут потребовать больше времени для реализации. Кроме того, в будущем могут возникнуть волны COVID-19 по мере появления новых вариантов»», - отмечает ВБ.