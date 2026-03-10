Какие отрасли больше всего пострадают от иранского кризиса?

Отрасли, которые в наибольшей степени подвержены рискам в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, - это инфраструктура, туризм, авиационная отрасль и рынок недвижимости.

Как передает Report, такое мнение высказал старший директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings Редмонд Рамсдейл.

Он подчеркнул, что вовлеченность банков государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в инфраструктурный сектор преимущественно связана с государственными проектами.

"Именно поэтому подобная привязка по сути предоставляет банковским структурам определенный уровень защиты. Да, это направление несет в себе риски, однако, вероятнее всего, оно не станет источником существенного давления на банковскую систему.

Что касается туризма и авиации, то эти сферы безусловно могут понести серьезные потери в случае продолжительного закрытия воздушного пространства, а еще в большей мере - вследствие смены настроений в отношении безопасности региона. Все государства GCC интенсивно наращивают свои туристические отрасли в рамках стратегии по диверсификации экономик и уменьшению нефтяной зависимости. Тем не менее ОАЭ, и прежде всего Дубай, выделяются в качестве наиболее уязвимого звена, так как они продвинулись по этому пути значительно дальше остальных. Туристический сектор у них наиболее зрелый. Но и здесь следует учитывать, что для банков это сравнительно небольшая часть кредитного портфеля", - указал Р. Рамсдейл.

По мнению старшего директора агентства, имеющиеся объемы резервов и аналогичные защитные механизмы должны позволить смягчить потенциальные негативные последствия. Вместе с тем, если кризис приобретет затяжной характер, это может постепенно начать отражаться на финансовых результатах.

"Совершенно очевидно, что сектор недвижимости - это та сфера, в которой банки обладают значительно более крупной экспозицией в сравнении с другими направлениями. Это характерная черта данного региона. Однако ситуация различается от страны к стране. Если рассмотреть, к примеру, Кувейт, то там уровень риска, по всей видимости, ниже ввиду ограниченного объема предложения, отсутствия масштабного иностранного владения жильем и ряда иных факторов. В то же время ОАЭ, по всей вероятности, находятся в зоне повышенного риска, поскольку строительная активность там нарастала крайне высокими темпами. Очевидно, что в случае устойчивого оттока иностранных специалистов это способно создать давление на рынок, спровоцировать ценовую коррекцию и иные негативные последствия. Впрочем, многое будет определяться тем, каким образом станет развиваться этот конфликт", - добавил он.