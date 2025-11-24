Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 16:30
    Фьючерсы на какао продолжили снижение на данных о высоком уровне поставок в порты Кот-д'Ивуара, крупнейшего производителя этой культуры в мире.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

    Наиболее активный фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии упал в цене на 4,1%, до $4 878 за тонну. Это минимум с февраля прошлого года.

    Поставки какао в экспортные порты Кот-д'Ивуара третью неделю подряд превышают 100 тыс. тонн, пишет Bloomberg.

    Рынок в целом ожидал такого уровня поставок, отметил Эндрю Мориарти из компании Expana. Он ожидает, что показатели несколько снизятся в ближайшие недели и достигнут уровня прошлого года в первом квартале следующего года.

