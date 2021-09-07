Как защищаются права потребителей на рынке ценных бумаг?

Интервью агентству Report начальника отдела по защите прав потребителей финансовых услуг департамента по работе с потребителями Центрального банка Азербайджана Мурада Мамедова.

Интервью агентству Report начальника отдела по защите прав потребителей финансовых услуг департамента по работе с потребителями Центрального банка Азербайджана Мурада Мамедова.

- Какими правами обладают акционеры в соответствии с законодательством и какие меры Центральный банк осуществляет в области их защиты?

- В соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, акционером общества является физическое и (или) юридическое лицо, владеющее в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, одной или более акциями. Акционер, владеющий обыкновенной акцией акционерного общества, имеет право в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, иным законодательством и уставом общества, участвовать в управлении обществом, избирать и быть избранным в органы управления и исполнения общества, в установленном законодательством порядке получать сведения о деятельности общества, один раз в год ознакомиться с ежегодным отчетом и финансовыми отчетами общества, получать дивиденд от чистой прибыли общества и пр.

Как вы знаете, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг" от 28 ноября 2019 года обязанности и права в области защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг возложены на Центральный банк Азербайджанской Республики. Участниками рынка капитала являются центральный депозитарий, эмитенты, инвесторы, инвестиционные компании, другие лицензированные лица и орган по надзору за финансовыми рынками. Основная роль центрального банка в регулировании рынков капитала заключается в надзоре за деятельностью участников рынка, регулировании рынка, защите прав инвесторов, ответственности за прозрачность и развитие рынка.

Центральный банк осуществляет множество прав и обязанностей в области защиты прав инвесторов. Таким образом, он рассматривает заявления и жалобы, поступившие от инвесторов в Центральный банк, анализирует их и принимает соответствующие меры путем проведения расследований в установленном законодательством порядке. В целях обеспечения восстановления нарушенных прав инвесторов получает от эмитентов документы, проводит их анализ, дает указания, обязательные для исполнения, привлекает к административной ответственности эмитентов, нарушающих законодательство, проводит соответствующие мероприятия по просвещению инвесторов, проводит регулярные встречи с акционерными обществами и акционерами в формате “открытого микрофона”.

- Как рассчитываются дивиденды в акционерном обществе?

- Чистая прибыль акционерного общества образуется после уплаты налогов и других обязательных платежей. Хотелось бы отметить, что решение о распределении чистой прибыли акционерного общества за финансовый год принимается общим собранием акционеров общества. Дивиденд по обыкновенной акции - часть чистой прибыли акционерного общества, распределенная в виде выплаты акционерам, начисленной по каждой обыкновенной акции. Акционерное общество, исходя из устава, может выплачивать промежуточные (квартальные, полугодовые) и годовые дивиденды по находящимся в обращении акциям. Обязательства по выплате дивидендов акционерного общества возникают со дня принятия решения об их выплате и исполняются в течение 30 дней.

- Каковы правила созыва общего собрания акционеров?

- Согласно Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики, общее собрание акционеров созывается советом директоров (наблюдательным советом) не позднее шести месяцев после завершения финансового года, о чем сообщается акционерам, не реже одного раза в год. При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) общества созыв общего собрания акционеров проводится исполнительным органом общества. За сорок пять дней до созыва общего собрания акционеров в средствах массовой информации должна быть дана информация о созыве собрания, а также должно быть разослано письменное уведомление об этом акционерам или номинальным держателям.

- По каким каналам инвесторы могут обратиться в Центральный банк?

- Инвесторы могут обращаться в Центральный банк или к его должностному лицу лично или через законного представителя в письменной или коллективной форме, записавшись на прием и по телефону. Инвесторы могут направлять свои предложения, заявления и жалобы в письменном виде на бумажном носителе по почте по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 27 или онлайн, через официальный сайт Центрального банка. Инвесторы также могут связаться по горячей линии 966 и городскому номеру 012 4935058.

Дополнительно хочу отметить, что в связи пандемией в Центральном банке временно приостановлен прием граждан на месте.

В настоящее время онлайн-прием граждан осуществляется через программу Skype ([email protected]) или WhatsApp (+994559661966).

Более подробную информацию можно получить в разделе прав потребителей и инвесторов, посетив официальный сайт Центробанка.