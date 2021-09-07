О нас
Report Georgia
Аудио новости

Как защищаются права потребителей на рынке ценных бумаг?

Как защищаются права потребителей на рынке ценных бумаг? Интервью агентству Report начальника отдела по защите прав потребителей финансовых услуг департамента по работе с потребителями Центрального банка Азербайджана Мурада Мамедова.
Финансы
7 сентября 2021 г. 17:47
Как защищаются права потребителей на рынке ценных бумаг?
Мурад Мамедов

Интервью агентству Report начальника отдела по защите прав потребителей финансовых услуг департамента по работе с потребителями Центрального банка Азербайджана Мурада Мамедова.

- Какими правами обладают акционеры в соответствии с законодательством и какие меры Центральный банк осуществляет в области их защиты?

- В соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, акционером общества является физическое и (или) юридическое лицо, владеющее в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, одной или более акциями. Акционер, владеющий обыкновенной акцией акционерного общества, имеет право в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, иным законодательством и уставом общества, участвовать в управлении обществом, избирать и быть избранным в органы управления и исполнения общества, в установленном законодательством порядке получать сведения о деятельности общества, один раз в год ознакомиться с ежегодным отчетом и финансовыми отчетами общества, получать дивиденд от чистой прибыли общества и пр.

Как вы знаете, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг" от 28 ноября 2019 года обязанности и права в области защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг возложены на Центральный банк Азербайджанской Республики. Участниками рынка капитала являются центральный депозитарий, эмитенты, инвесторы, инвестиционные компании, другие лицензированные лица и орган по надзору за финансовыми рынками. Основная роль центрального банка в регулировании рынков капитала заключается в надзоре за деятельностью участников рынка, регулировании рынка, защите прав инвесторов, ответственности за прозрачность и развитие рынка.

Центральный банк осуществляет множество прав и обязанностей в области защиты прав инвесторов. Таким образом, он рассматривает заявления и жалобы, поступившие от инвесторов в Центральный банк, анализирует их и принимает соответствующие меры путем проведения расследований в установленном законодательством порядке. В целях обеспечения восстановления нарушенных прав инвесторов получает от эмитентов документы, проводит их анализ, дает указания, обязательные для исполнения, привлекает к административной ответственности эмитентов, нарушающих законодательство, проводит соответствующие мероприятия по просвещению инвесторов, проводит регулярные встречи с акционерными обществами и акционерами в формате “открытого микрофона”.

- Как рассчитываются дивиденды в акционерном обществе?

- Чистая прибыль акционерного общества образуется после уплаты налогов и других обязательных платежей. Хотелось бы отметить, что решение о распределении чистой прибыли акционерного общества за финансовый год принимается общим собранием акционеров общества. Дивиденд по обыкновенной акции - часть чистой прибыли акционерного общества, распределенная в виде выплаты акционерам, начисленной по каждой обыкновенной акции. Акционерное общество, исходя из устава, может выплачивать промежуточные (квартальные, полугодовые) и годовые дивиденды по находящимся в обращении акциям. Обязательства по выплате дивидендов акционерного общества возникают со дня принятия решения об их выплате и исполняются в течение 30 дней.

- Каковы правила созыва общего собрания акционеров?

- Согласно Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики, общее собрание акционеров созывается советом директоров (наблюдательным советом) не позднее шести месяцев после завершения финансового года, о чем сообщается акционерам, не реже одного раза в год. При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) общества созыв общего собрания акционеров проводится исполнительным органом общества. За сорок пять дней до созыва общего собрания акционеров в средствах массовой информации должна быть дана информация о созыве собрания, а также должно быть разослано письменное уведомление об этом акционерам или номинальным держателям.

- По каким каналам инвесторы могут обратиться в Центральный банк?

- Инвесторы могут обращаться в Центральный банк или к его должностному лицу лично или через законного представителя в письменной или коллективной форме, записавшись на прием и по телефону. Инвесторы могут направлять свои предложения, заявления и жалобы в письменном виде на бумажном носителе по почте по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 27 или онлайн, через официальный сайт Центрального банка. Инвесторы также могут связаться по горячей линии 966 и городскому номеру 012 4935058.

Дополнительно хочу отметить, что в связи пандемией в Центральном банке временно приостановлен прием граждан на месте.

В настоящее время онлайн-прием граждан осуществляется через программу Skype ([email protected]) или WhatsApp (+994559661966).

Более подробную информацию можно получить в разделе прав потребителей и инвесторов, посетив официальный сайт Центробанка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qiymətli kağızlar bazarında istehlakçıların hüquqları necə qorunur?

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi