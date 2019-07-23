Работникам банков могут запретить пользоваться смартфонами

Банковских служащих в России могут ограничить в использовании смартфонов на рабочем месте. С инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Как передает Report, об этом рассказали «Известиям» представители объединений. Там пояснили: это необходимо для того, чтобы пресечь утечки данных в виде снимков на телефоны.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков и вице-президент АРБ Олег Скворцов сообщили, что рекомендации банкам появятся в сентябре, а в перспективе ограничения на использование смартфонов могут войти в стандарты ЦБ, поскольку внутренних корпоративных требований организаций недостаточно для того, чтобы решить проблему. В банках к идее относятся настороженно, хотя запрет на личную технику на рабочем месте уже практикуют в некоторых кредитных организациях.

Банки смогут обеспечить работников телефоном без камер, чтобы сохранить связь с внешним миром, однако исключив возможность злоупотребления.

В некоторых банках, в том числе и международных, такая практика уже действует.

Отмечается, что запрет актуален для сотрудников колл-центров, бэк-офисов и тех, кто обслуживает CRM-системы.

В банках ВТБ, «Открытие», Ак Барс и Райффайзен рассказали «Известиям», что инициатива ограничить сотрудников в использовании смартфонов сейчас активно обсуждается в финансовом сообществе, однако сами участники рынка к полному запрету относятся резко отрицательно.

К примеру, в Ак Барсе запрещено использовать личные мобильные телефоны в подразделениях, которые заключают от лица банка и его клиентов сделки на финрынке, сообщили в пресс-службе.

В Россельхозбанке рассказали, что его служащим запрещено проносить гаджеты (телефоны, планшеты, плееры и так далее) в места «сосредоточения массивов данных».

Для предотвращения утечек персональных данных в банках используются другие методы. Например, хранение данных о клиенте в разных таблицах, доступ к которым есть не у всех сотрудников, а также невозможность вывода на экран всей информации о потребителе одновременно, рассказали в опрошенных организациях.