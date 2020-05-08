​Как отразился коронавирус на страховом рынке Азербайджана?

Азербайджан продолжает успешную борьбу с пандемией коронавируса. Однако негативные последствия пандемии на экономику страны, в том числе и на финансовые рынки неизбежны. Что же ожидает страховые рынки?

Как сообщает Report, эту тему прокомментировал газете "Налоги" юрист, страховой эксперт Хаял Мамедханлы.

По его словам, пока не представляется возможной точная оценка ущерба, нанесенного страховым рынкам пандемией коронавируса: "Поскольку начало особого карантинного режима пришлось на последнюю декаду марта в преддверии Новруз байрамы, в мартовских показателях отследить это влияние невозможно, а показатели за апрель еще не оглашены. Но при этом нетрудно предсказать влияние на страховые рынки в целом, и в частности, на определенные виды страхования.

Страхование жизни – это тот вид страхования, где собирается наибольший объем страховых взносов. В 2019 году в сфере страхования жизни было собрано страховых взносов на сумму 216 миллионов манатов, 166 миллионов из которых пришлось на долю страхования жизни. Развитие сферы страхования жизни, а также рост интереса населения к этому виду страхования стимулируют два основных фактора: рост доходов населения и доверие населения к финансовому, в том числе страховому сектору. Пандемия нанесла серьезный удар по обоим факторам. Как следствие, снижение сборов в сфере страхования жизни неизбежно.

Наряду со страхованием жизни, положение дел изменится и во всех иных видах добровольного страхования, зависящего от доходов и пожеланий населения. Так, резко снизится объем страховых взносов в сфере добровольного страхования по всем видам транспорта (водный, воздушный, наземный). Одной из наиболее пострадавших от пандемии сфер стала гражданская авиация. Учитывая это, актуален вопрос не столько страхование авиакомпаний, сколько просто удержание их на плаву. Еще одним "пострадавшим" видом страхования, я бы даже сказал, наиболее пострадавшим, стало страхование путешествий. Этот вид страхования занимает на местном рынке не столь существенное место, тем не менее, по известным причинам сборы по страхованию путешествий в апреле и мае будут сведены к нулю. Ожидается резкое снижение сборов по страхованию грузов.

Несомненно оказание влияния и на обязательное страхование, занимающее второе место по объему на страховом рынке. Так, скажем, в 2019 году сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств превысили 100 миллионов манатов. Однако учитывая введение в стране особого карантинного режима и ограничение движения между столицей и регионами, граждане отсрочили страхование своих автомобилей. А пару дней назад Центробанк рекомендовал страховым компаниям предоставить гражданам отсрочку до 31 сентября для выплаты страховых взносов, что тоже снизит объем сборов.

Несмотря на то, что вопрос обязательного страхования недвижимости был на повестке в конце прошлого года и в течение января нынешнего года, официальные данные о невозможности применения штрафов уже снизили сборы. Учитывая практически полное прекращение междугородних и международных пассажироперевозок, обязательное страхование пассажиров тоже окажется в числе пострадавших видов страхования.

Одним словом, страховой сектор ждут трудные времена. Полагаю, затягивание сложившейся ситуации на срок более трех месяцев сделает неизбежной государственную поддержку страхового сектора".