​Как будет осуществляться возврат части НДС в Азербайджане?

Во многих странах мира применяется механизм возврата налога на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемого гражданами при различных платежах.

Несколько лет назад в Азербайджане также выдвигались инициативы по внедрению этого механизма. В поправках к Налоговому кодексу в 2018 году нашли свое отражение положения, связанные с возвратом потребителям НДС, взимаемого при платежах на объектах торговли и общепита. Однако для реализации этого нововведения необходимо было внедрить контрольно-кассовые аппараты нового поколения, разработать соответствующий механизм.

Механизм возврата части НДС мог работать только в том случае, если бы все налогоплательщики использовали контрольно-кассовые аппараты нового образца, с помощью которых осуществляется удаленный контроль за операциями купли-продажи, а информация о них незамедлительно отображается в системе электронной информации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Переход на электронные кассы в Азербайджане осуществляется в 4 этапа, которые отражены в "Графике внедрения контрольно-кассовых аппаратов", утвержденном Кабмином от 14 февраля 2019 года. На первом этапе до 1 июля 2019 года онлайн-кассы внедрены в крупных торговых центрах, моллах, специализированных объектах по продаже автомобилей, домах торжеств, сетевых маркетах, автозаправочных станциях Баку, Гянджи и Сумгайыта. На втором этапе предприятия, специализирующиеся на продаже мебели в столице, во всех городах и регионах страны, установили контрольно-кассовые аппараты до 1 октября 2019 года. На третьем этапе с 1 января 2020 года начался полный переход на онлайн-кассы по всей территории страны. Четвертый этап предполагает завершение процесса перехода на терминалы нового образца в разные даты в различных регионах.

Процесс перехода на онлайн-кассы прочих субъектов (объектов), оказывающих услуги розничной торговли и общепита в Баку, Гяндже и Сумгайыте охватит период до 1 апреля 2021 года, в Абшероне, Мингячевире, Ширване, Шеки, Лянкяране, Евлахе, Барде, Нахчыване, Губе, Хачмазе, Масаллы, Гёйчае, Шемахе, Загатале, Шамкире, Товузе, Сальяне, Сабирабаде и Нафталане (за исключением сел и поселков) – до 1 октября 2021 года, в других райцентрах (за исключением сел и поселков) – 31 декабря 2021 года, во всех селах и поселках Азербайджана – до 31 декабря 2022 года.

21 марта президент Азербайджана подписал указ об утверждении "Порядка возврата налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за товары, приобретенные потребителями у лиц, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания (за исключением продукции нефтегазовой отрасли)". Согласно правилам, возврат будет осуществляться в течение 30 дней путем перевода на банковскую карту или на счет потребителя. Если потребитель является иностранцем или лицом без гражданства, он должен иметь банковскую карту или счет в национальной валюте.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, возврат определенной части НДС уже начался, а уполномоченным банком объявлен ОАО Kapital Bank.

Комментируя Report процедуру возврата НДС, директор Бакинского отчетного центра Мехти Бабаев сказал, что для этого гражданин должен в первую очередь пройти регистрацию на портале www.edvgerial.az. После регистрации на портале создается личный кабинет.

Как гражданам страны, так и иностранцам следует иметь банковскую карту в национальной валюте, поскольку возврат НДС потребителю осуществляется путем перевода на банковскую карту (или счет).

Чек должен быть пробит на контрольно-кассовом аппарате нового образца, то есть подключенного к системе электронной информации Государственной налоговой службы. Потребитель может оплатить стоимость приобретенного товара наличным или безналичным способами. При оплате наличными продавец обязан предъявить потребителю чек онлайн-кассового аппарата. Если стоимость товара оплачивается в безналичном порядке и POS-терминал не интегрирован с контрольно-кассовым аппаратом, потребителю необходимо предъявить выписку из POS-терминала.

Чек необходимо ввести в систему в течение 90 дней после его получения. В специальную графу на портале вносится указанный на чеке 12-значный фискальный код. В то же время пользователи приложения BirBank могут не вносить данный код, а просто просканировать с помощью приложения QR-код на чеке. В приложении BirBank необходимо зарегистрироваться по тому же номеру, что на портале. В этом случае считанная с QR-код информация будет автоматически отражена в личном кабинете на портале.

Заявка, поступившая на портал, активируется через 14 дней с даты публикации чека, информация о подлежащей возврату сумме передается в уполномоченный банк в течение 5 дней, а банк возвращает средства на банковскую карту (или счет) в национальной валюте в течение 10 дней. Процесс занимает 29-30 дней.

Что касается суммы возврата, то если оплата произведена в безналичном порядке, то есть через POS-терминал, потребителю возвращается 15% от указанной на чеке суммы НДС, а при оплате наличными - 10%. К примеру, НДС в общей сумме платежа 1 180 манатов составляет 180 манатов. В этом случае возврату подлежит 15% от 180 манатов (27 манатов) при оплате через POS-терминал и 10% от 180 манатов (18 манатов) при наличной оплате. Одним словом, 1,53% или 2,29% всей суммы платежа будет возвращено потребителю.

Механизм возврата НДС не применяется к чекам, полученным за покупку товаров или услуг у упрощенного налогоплательщика или в торговых объектах, не являющихся налогоплательщиками.