Кадровые назначения в Министерстве экономики

Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях обеспечения деятельности Министерства экономики были утверждены Положения служб, входящих в структуру министерства, а также в соответствии с распоряжениями главы государства произведены кадровые назначения в руководстве структур в целях обеспечения деятельности служб.

Об этом Report сообщили в министерстве.

по министерству экономики

Алиев Эльнур Айдын оглу назначен заместителем министра экономики.

по Государственной налоговой службе при Министерстве экономики

Назарли Орхан Фаик оглу назначен заместителем начальника Государственной налоговой службы. Он также будет исполнять обязанности начальника Государственной налоговой службы.

Мусаева Самира Фахраддин гызы назначена заместителем начальника Государственной налоговой службы.

Велиев Илькин Этибар оглу назначен заместителем начальника Государственной налоговой службы.

по Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики

Эйнуллаев Метин Баласен оглу назначен заместителем начальника Государственной службы по имущественным вопросам. Он также будет исполнять обязанности начальника Государственной службы по имущественным вопросам.

Юсубов Эльчин Мустафа оглу назначен заместителем начальника Государственной службы по имущественным вопросам.

Шахбазов Рустам Адыгезал оглу назначен заместителем начальника Государственной службы по имущественным вопросам.

Джалилов Рафик Аскер оглу назначен заместителем начальника Государственной службы по имущественным вопросам.

по Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики

Мамедов Сахиб Али оглу назначен заместителем начальника Госслужбы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики. Он также будет исполнять обязанности начальника Государственной службы.