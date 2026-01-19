Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    • 19 января, 2026
    • 10:01
    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц", утвержденные постановлением от 13 апреля 2005 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, отныне в государственном реестре будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства каждого бенефициарного владельца организации.

    В государственном реестре также будет отражаться информация о том, является ли бенефициарный владелец политически значимым лицом в целях применения Закона "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", его близким родственником либо лицом, с которым он состоит в близких отношениях.

    Али Асадов постановление
    Azərbaycanda hüquqi şəxslərin dövlət reyestri qaydaları dəyişib

    Последние новости

    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    09:57

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    09:51

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    09:50

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    09:43

    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    09:41

    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    Другие страны
    09:38

    Brent подорожала до $64,19 за баррель

    Энергетика
    09:35
    Фото
    Видео

    В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу

    Происшествия
    Лента новостей