Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц", утвержденные постановлением от 13 апреля 2005 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, отныне в государственном реестре будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства каждого бенефициарного владельца организации.

В государственном реестре также будет отражаться информация о том, является ли бенефициарный владелец политически значимым лицом в целях применения Закона "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", его близким родственником либо лицом, с которым он состоит в близких отношениях.