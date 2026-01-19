İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda hüquqi şəxslərin dövlət reyestri qaydaları dəyişib

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:35
    Azərbaycanda hüquqi şəxslərin dövlət reyestri qaydaları dəyişib

    Nazirlər Kabineti 13 aprel 2005-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bundan sonra, reyesterdə qurumun hər bir benefisiar mülkiyyətçisinin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, benefisiar mülkiyyətçinin "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanunun məqsədləri üçün siyasi nüfuzlu şəxs, onun yaxın qohumu və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxs olub-olmaması barədə məlumatlar əks olunacaq.

    Nazirlər Kabineti Hüquqi şəxslər benefisiar mülkiyyətçi
    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Son xəbərlər

    10:23

    Emin Kürdov: "Hədəfimiz dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır"

    Futbol
    10:16

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"

    Futbol
    10:15

    Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanıb

    Biznes
    10:13

    "AzInTelecom" tərəfindən 58 mindən çox IMEI koda "klon" statusu verilib

    İKT
    10:05

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    10:01

    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıb

    Sənaye
    10:00

    Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyüb

    Maliyyə
    09:59

    İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti