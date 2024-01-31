Кабмин утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства

Кабинет Министров утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства.

Кабинет Министров утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также утвержден размер льготы, применяемой к переданному на утилизацию транспортному средству, и размер единовременной выплаты.

Так, при таможенном оформлении плата за утилизацию легковых автомобилей, возраст которых составляет от 4 до 7 лет установлен в размере 400 манатов. Для автомобилей возрастом от 7 и более лет – 700 манатов.

Плата за утилизацию транспортных средств, возрастом от 4 до 10 лет, при каждом государственном техническом осмотре составит 10 манатов, от 10 до 20 лет - 20 манатов, от 20 до 30 лет - 30 манатов. Для транспортных средств, произведенных 30 и более лет назад, плата за утилизацию при техосмотре составит 40 манатов.