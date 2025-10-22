Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Кабмин утвердил правила использования средств спецсчета органов юстиции

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 10:32
    Кабмин утвердил правила использования средств спецсчета органов юстиции

    Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила использования средств, перечисляемых на специальный казначейский счет органов юстиции".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, Министерству финансов поручено в день открытия специального казначейского счета обеспечить перевод средств, остающихся на счетах исполнительной службы, включая поступления от исполнения штрафов, исправительных работ и уголовно-правовых санкций в отношении юридических лиц, на специальный счет органов юстиции.

    Али Асадов Кабмин Минюст Минфин
    "Ədliyyə orqanlarının xüsusi xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası" təsdiq edilib

    Последние новости

    11:13
    Фото

    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    Религия
    11:12

    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Другие страны
    11:08

    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Другие страны
    11:04

    Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

    Карабах
    10:59

    Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:58

    Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"

    В регионе
    10:57

    Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридору

    Внешняя политика
    10:48

    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:46

    Али Асадов: Дружба Азербайджана и Грузии является важным фактором стабильности в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей