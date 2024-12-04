Кабмин принял решение по поездкам на арендованных малых электрических транспортных средствах

11:44

Кабмин утвердил "Перечень информации о поездке и операторе, передаваемой операторами малых электрических транспортных средств в целях контроля за арендой (использованием) малых электрических транспортных средств (мощностью до 1 кВт), а также их скоростью и местоположением".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, операторы малых электрических транспортных средств передают в Центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции МВД и Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) ряд сведений, в том числе название и Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица - оператора малого электрического транспортного средства, И.Ф.О и ИНН индивидуального предпринимателя, оказываемого услуги в качестве оператора.

Кроме этого, оператор передает в систему и другую информацию, касающуюся поездки с использованием малых транспортных средств, включая время начала и завершения поездки, дату, маршрут движения и скорость.