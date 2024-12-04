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Кабмин принял решение по поездкам на арендованных малых электрических транспортных средствах

Кабмин принял решение по поездкам на арендованных малых электрических транспортных средствах 11:44
Финансы
4 декабря 2024 г. 13:04
Кабмин принял решение по поездкам на арендованных малых электрических транспортных средствах

Кабмин утвердил "Перечень информации о поездке и операторе, передаваемой операторами малых электрических транспортных средств в целях контроля за арендой (использованием) малых электрических транспортных средств (мощностью до 1 кВт), а также их скоростью и местоположением".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, операторы малых электрических транспортных средств передают в Центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции МВД и Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) ряд сведений, в том числе название и Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица - оператора малого электрического транспортного средства, И.Ф.О и ИНН индивидуального предпринимателя, оказываемого услуги в качестве оператора.

Кроме этого, оператор передает в систему и другую информацию, касающуюся поездки с использованием малых транспортных средств, включая время начала и завершения поездки, дату, маршрут движения и скорость.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib

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