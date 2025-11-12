Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 10:14
    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, в функциональную классификацию бюджетных расходов включены новые статьи, касающиеся расходов на рыболовство и вылов рыбы и Протокольной службы президента АР.

    Кабмин Али Асадов
    Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatı ilə bağlı qərarını yeniləyib

    Последние новости

    10:43

    Минздрав выявил нарушения в большинстве проверенных стомклиник

    Здоровье
    10:42

    Генпрокурор: Совместно с международными партнерами принимаются меры по борьбе с киберугрозами

    Происшествия
    10:29

    Число пострадавших на Тайване из-за тайфуна "Фунг-Вонг" превысило 50 человек

    Другие страны
    10:26

    Ekolizinq сокращает уставный капитал в 10 раз

    Бизнес
    10:22

    АБР: На Южном Кавказе растет кредитование крупных компаний на фоне снижения доли МСП

    Бизнес
    10:19

    Создается Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет

    Другие страны
    10:14

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    10:13

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:10

    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    Лента новостей