Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации
Финансы
- 12 ноября, 2025
- 10:14
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, в функциональную классификацию бюджетных расходов включены новые статьи, касающиеся расходов на рыболовство и вылов рыбы и Протокольной службы президента АР.
