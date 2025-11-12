Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в функциональную классификацию бюджетных расходов включены новые статьи, касающиеся расходов на рыболовство и вылов рыбы и Протокольной службы президента АР.