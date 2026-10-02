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    Кабмин изменил перечень документов для получения налоговых льгот для членов семей саперов

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 11:24
    Кабмин изменил перечень документов для получения налоговых льгот для членов семей саперов

    Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в "Перечень документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, удерживаемого из заработной платы", утвержденный постановлением от 4 января 2001 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, для получения льготы родители, вдовы (мужья) и дети саперов, погибших в результате несчастного случая, вызванного детонацией взрывчатых веществ при проведении разминирования, или погибших от травм, полученных при разминировании, должны будут предоставить справку от Агентства по разминированию, от местного отделения Государственного фонда социальной защиты или центра DOST, а также от Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

    Али Асадов Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Погибшие саперы
    Minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə vergi güzəşti edilməsi üçün təqdim ediləcək sənədlər müəyyənləşib
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