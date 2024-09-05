Кабинет министров утвердил постановление, регулирующее возврат излишне выплаченных налогов и обязательных платежей

10:45

Кабинет министров внес изменения в "Правила возврата излишне уплаченных налогов, взносов по обязательному государственному социальному страхованию, по страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию, а также пеня и финансовых санкций".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, теперь излишне уплаченные в бюджет средства не могут направляться на погашение задолженностей по взносам на страхование от безработицы, начисленных процентов и задолженностей по административным штрафам и финансовым санкциям, примененным за уклонение от уплаты взносов на страхование от безработицы.

Аналогичный порядок также будет применяться и в отношении задолженностей по обязательному государственному социальному страхованию.