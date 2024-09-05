О нас

Кабинет министров утвердил постановление, регулирующее возврат излишне выплаченных налогов и обязательных платежей

Кабинет министров утвердил постановление, регулирующее возврат излишне выплаченных налогов и обязательных платежей 10:45
Финансы
5 сентября 2024 г. 11:15
Кабинет министров утвердил постановление, регулирующее возврат излишне выплаченных налогов и обязательных платежей

Кабинет министров внес изменения в "Правила возврата излишне уплаченных налогов, взносов по обязательному государственному социальному страхованию, по страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию, а также пеня и финансовых санкций".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, теперь излишне уплаченные в бюджет средства не могут направляться на погашение задолженностей по взносам на страхование от безработицы, начисленных процентов и задолженностей по административным штрафам и финансовым санкциям, примененным за уклонение от уплаты взносов на страхование от безработицы.

Аналогичный порядок также будет применяться и в отношении задолженностей по обязательному государственному социальному страхованию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti büdcəyə artıq ödəmələrlə bağlı qərar verib

Самое читаемое

В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi