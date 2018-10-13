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    Известный футболист выпустил свою криптовалюту

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо выпустил свою криптовалюту.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, криптовалюта будет называться RS Coin. Бразилец начнет выпускать ее совместно с площадкой NEO, которая позволят монетизировать бренды путем выпуска в технологии блокчейн.

    Футболист планирует продвижение криптовалюты в мире футбола, однако и остальные желающие смогут ее приобрести. Отмечается, что она будет доступна для любого человека, несмотря на его местоположение и финансовую состоятельность.

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