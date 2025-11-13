Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 18:10
    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Сегодня состоялись выборы в Общественный совет при Министерстве финансов Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в результате объективного и прозрачного голосования с участием представителей зарегистрированных институтов гражданского общества, в соответствии с Законом об общественном участии, членами Общественного совета при Министерстве финансов избраны следующие семь человек:

    Бабаев Мехди Надир оглу – член ОО "Молодые бухгалтеры"

    Новрузова Нурия Закир гызы – председатель правления "Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана"

    Ахмедов Ингилаб Агаджан оглу – член Профсоюза Университета "Хазар"

    Керимли Эйюб Зохраб оглу – председатель Общественного объединения содействия экономическим и социальным исследованиям

    Садыгов Эльман Кямиль оглу – член ОО "Экологическое и аграрное развитие"

    Азизов Анар Чингиз оглу – член ОО "Сеть журналистов Азербайджана"

    Мамедов Эльшад Ягуб оглу – член профсоюзного комитета Университета Одлар Юрду

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

