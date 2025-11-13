Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

Сегодня состоялись выборы в Общественный совет при Министерстве финансов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в результате объективного и прозрачного голосования с участием представителей зарегистрированных институтов гражданского общества, в соответствии с Законом об общественном участии, членами Общественного совета при Министерстве финансов избраны следующие семь человек:

Бабаев Мехди Надир оглу – член ОО "Молодые бухгалтеры"

Новрузова Нурия Закир гызы – председатель правления "Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана"

Ахмедов Ингилаб Агаджан оглу – член Профсоюза Университета "Хазар"

Керимли Эйюб Зохраб оглу – председатель Общественного объединения содействия экономическим и социальным исследованиям

Садыгов Эльман Кямиль оглу – член ОО "Экологическое и аграрное развитие"

Азизов Анар Чингиз оглу – член ОО "Сеть журналистов Азербайджана"

Мамедов Эльшад Ягуб оглу – член профсоюзного комитета Университета Одлар Юрду