Из Азербайджана в Грузию переведено более 20 млн долларов в 2018 году

Тбилиси. 15 января. REPORT.AZ/ В 2018 году объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию составил 20 430,4 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, это следует из данных Центробанка Грузии.

В этом периоде из Грузии переведено в Азербайджан 12 205 тыс. долларов.

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в декабре составили 2 198,4 тыс. долларов, из Грузии в Азербайджан - 1 144,5 тыс. долларов.

В 2018 году в Грузию поступило более 1,5 млрд долларов из зарубежных стран. В декабре этот показатель составил 150,9 млн долларов, что на 9,1% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Больше всего денежных переводов в Грузию в прошлом году произведено из России – 457 535 тыс. долларов, а в декабре - 43 800 тыс. долларов.