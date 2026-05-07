    ITFC направила на финансирование проектов в Азербайджане более $100 млн

    Финансы
    • 07 мая, 2026
    • 12:55
    На сегодняшний день Международная исламская корпорация торгового финансирования (ITFC) профинансировала в Азербайджане проекты на $103 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Департамента по работе с клиентами и торговому финансированию ITFC Годжамурад Годжаев на мероприятии Исламского банка развития (ИБР) на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния".

    По его словам, представляемая им организация в настоящее время имеет двух активных партнеров в Азербайджане - ОАО Rabitəbank и TuranBank, каждому из которых выделено по $10 млн.

    "Эти средства предназначены для предоставления малым и средним предприятиям Азербайджана решений в сфере торгового финансирования, включая финансируемые и нефинансируемые инструменты", - заявил Годжаев.

    По его словам, Азербайджан также играет ключевую роль в разработке и утверждении флагманской программы ITFC для Центральной Азии и Азербайджана - Trade Connect Central Asia Plus:

    "Эта программа охватывает 5 стран Центральной Азии и Азербайджан. Она была запущена в Азербайджане в 2024 году, и страна является одним из ключевых участников этой программы. Мы сосредоточены на расширении нашего партнерства с местными банками для предоставления соответствующих шариату решений в области торгового финансирования (финансируемого или нефинансируемого), наращивания потенциала и консультационных услуг для МСП и клиентов частного сектора в стране. Кроме того, в соответствии с мандатом ITFC, мы также можем сосредоточиться на крупномасштабных программах торгового финансирования с государственными гарантиями".

