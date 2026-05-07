ITFC на сегодняшний день одобрила финансирование в размере $92,1 млрд

Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) с момента создания одобрила финансирование на сумму $92,1 млрд, из которых уже реализовано $78 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер департамента управления взаимоотношениями и торгового финансирования ITFC Ходжамурод Ходжаев на мероприятии Группы Исламского банка развития (ИБР) "Региональная интеграция для устойчивого процветания" в Баку.

По его словам, около 60% утвержденного финансирования было привлечено с международных и региональных рынков в соответствии с мандатом стран-участниц.

"В наших синдицированных программах участвуют более 100 партнеров - региональные многосторонние банки развития, финансовые институты и коммерческие банки. Такие механизмы обычно используются для реализации крупных проектов в сферах продовольственной и энергетической безопасности, а также поддержки частного сектора", - отметил Ходжаев.

Он сообщил, что только в прошлом году ITFC одобрила финансирование на $9,3 млрд, из которых уже выплачено $7,5 млрд.

Ходжаев также подчеркнул, что в 2025 году 32% выделенных средств были направлены на поддержку наименее развитых стран-членов организации.

По его словам, с 2008 года почти половина всего финансирования ITFC - около $44 млрд - была направлена на поддержку торговли внутри Организации экономического сотрудничества между 57 государствами-членами.

Кроме того, с момента основания корпорация привлекла почти $50 млрд с международных и региональных рынков.