ITFC: Исламские финансы устойчивее к кризисам благодаря опоре на реальные активы

Поскольку исламские финансы основаны на реальных активах, они подверглись минимальному воздействию глобальных кризисов.

Как сообщает Report, об этом заявил главный операционный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) Назем Нурдали на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

По его словам, несмотря на устойчивость, сектор сталкивается с рядом вызовов - прежде всего геополитическими: "Напряженность между Россией, Китаем и США, связанная с тарифами, напрямую влияет на инвестиционные решения. Когда вы не знаете, каким будет тариф, вы не рискуете вкладываться в крупные проекты. Поэтому инвесторы занимают выжидательную позицию".

Нурдали также отметил растущие требования к соответствию, особенно после изменений в международных правилах торговли: "После событий в России США и Европа фактически переписывают правила соответствия - новые требования появляются почти каждую неделю. Если не отслеживать их, можно столкнуться с штрафами при расчетах с поставщиками или в других бизнес-процессах".

Он подчеркнул и роль искусственного интеллекта, отметив, что внедрение AI-платформ повышает эффективность на 40%, а точность - до 95%: "ИИ трансформирует отрасль - от обработки документов до климатического анализа, особенно в сфере торгового финансирования и транзакционного банкинга".