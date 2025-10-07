Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    ITFC: Исламские финансы устойчивее к кризисам благодаря опоре на реальные активы

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 17:37
    ITFC: Исламские финансы устойчивее к кризисам благодаря опоре на реальные активы

    Поскольку исламские финансы основаны на реальных активах, они подверглись минимальному воздействию глобальных кризисов.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный операционный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) Назем Нурдали на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

    По его словам, несмотря на устойчивость, сектор сталкивается с рядом вызовов - прежде всего геополитическими: "Напряженность между Россией, Китаем и США, связанная с тарифами, напрямую влияет на инвестиционные решения. Когда вы не знаете, каким будет тариф, вы не рискуете вкладываться в крупные проекты. Поэтому инвесторы занимают выжидательную позицию".

    Нурдали также отметил растущие требования к соответствию, особенно после изменений в международных правилах торговли: "После событий в России США и Европа фактически переписывают правила соответствия - новые требования появляются почти каждую неделю. Если не отслеживать их, можно столкнуться с штрафами при расчетах с поставщиками или в других бизнес-процессах".

    Он подчеркнул и роль искусственного интеллекта, отметив, что внедрение AI-платформ повышает эффективность на 40%, а точность - до 95%: "ИИ трансформирует отрасль - от обработки документов до климатического анализа, особенно в сфере торгового финансирования и транзакционного банкинга".

    ITFC исламское финансирование AZHAB
    ITFC: İslam maliyyəsi qlobal böhranlardan müsbət təsirlənib
    ITFC: Islamic finance benefits from global crises

    Последние новости

    18:11
    Фото

    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    18:08
    Фото

    В Баку проходит выставка халяльной продукции

    Бизнес
    18:05
    Фото

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    18:01

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

    В регионе
    18:00

    Велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет в мае 2026 года

    Индивидуальные
    17:54

    ВБ: Азербайджанский "зеленый переход" способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

    Энергетика
    17:51

    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Инфраструктура
    17:49

    Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:48

    Кризис с уходом Лекорню обойдется Франции в €15 млрд

    Другие страны
    Лента новостей