Исрафил Мамедов: Планируем инвестиции в "зеленую" энергетику и цифровую инфраструктуру - ИНТЕРВЬЮ

начало и первые 4 вопросы я сделала, последнее - Фидан, остальные - Фирдовси

2024 год запомнился важными достижениями для экономики Азербайджана. Валютные резервы страны впервые превысили $72 млрд, что является ярким показателем устойчивой экономической политики и успешной модели управления Азербайджана. Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), сыгравший важную роль в достижении такого результата, усилил свою деятельность в направлении финансирования стратегически важных проектов и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности.

Несмотря на нестабильность в глобальных экономике и колебания на энергетических рынках в последние годы, значительный рост активов ГНФАР еще раз подтвердил эффективность принципов его управления и вклад в экономику страны. Исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов ответил на вопросы Report о достижениях в 2024 году возглавляемой им организации, стратегиях и основных целях, определенных на 2025 год.

Представляем интервью:

- Какими важными нововведениями и моментами запомнился 2024 год для ГНФАР? Как бы Вы охарактеризовали прошедший год с точки зрения деятельности Фонда?

- 2024 год запомнился как один из успешных для ГНФАР. В прошлом году общие резервы Фонда увеличились, а рентабельность инвестиционной деятельности была высокой. Совокупные активы фонда, составлявшие на начало 2024 года 56 млрд долларов США, за год увеличились на 7% и впервые превысили 60 млрд долларов США.

За 9 месяцев 2024 года инвестиционный доход ГНФАР составил 3,3 млрд долларов США. Положительная динамика на финансовых рынках сохранилась и в последние месяцы года. Рост активности оказал положительное влияние на инвестиционный портфель Фонда. В течение года на увеличение доходности портфеля существенное влияние оказала положительная динамика на рынке акций.

В прошлом году были предприняты важные шаги по диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР и оценке инвестиционных возможностей в новых регионах. В связи с этим в течение года проводились соответствующие деловые встречи и поездки в страны Персидского залива, Китай и Италию для установления взаимовыгодного сотрудничества и изучения новых инвестиционных направлений. Здесь я хотел бы отметить Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом и инвестиционной компанией Hassana в Саудовской Аравии, с целью изучения инвестиционных возможностей. Этот документ способствует развитию стратегического сотрудничества между двумя организациями, создавая возможности для изучения совместных инвестиций. Кроме того, ГНФАР в прошлом году вошел в состав консорциума в качестве соинвестора, вложив 100 млн долларов США в образовательное учреждение GEMS Education в ОАЭ.

В течение года в рамках диверсификации портфеля также увеличились инвестиции в китайский юань, которые в итоге составили 1 млрд долларов США. Кроме того, впервые были осуществлены инвестиции в саудовский риял в эквиваленте 200 млн долларов США. В прошлом году Фонд увеличил долю золота в своем портфеле, в январе-сентябре 2024 года было приобретено более 25 тонн золота.

ГНФАР продолжил активную деятельность по альтернативным инвестиционным инструментам и в прошлом году. В частности, возросло внимание Фонда к инфраструктурным инвестициям в области транспорта и логистики, цифровых технологий (дата-центров), энергетики, окружающей среды и др., продолжилось сотрудничество с крупнейшими и наиболее авторитетными глобальными управляющими компаниями. В 2024 году Фонд осуществил инвестиции в сфере недвижимости, частных акций и инфраструктурных активов на общую сумму 500 млн долларов США в фонды, которые находятся под управлением таких рыночных лидеров, как GIP, EQT, Brookfield, PGIM и CVC.

В 2024 году финансирование стратегически важных проектов, как и в предыдущие годы, оставалось одним из основных направлений деятельности ГНФАР. Фонд в рамках бюджетных расходов осуществил финансирование двух образовательных программ, направив 34 млн манатов на "Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" и 47 млн манатов на "Государственную программу по обучению молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2028 годы".

Прошлый год был также примечательным для ГНФАР на международной арене. Фонд является членом Международного форума суверенных фондов (SFBF) с общей стоимостью управляемых активов в размере свыше 8 трлн долларов США, в котором представлены 46 авторитетных суверенных фондов мира. На заседании Форума в 2024 году ГНФАР был избран большинством голосов заместителем председателя Правления SFBF на 3 года, и председателем на последующие 3 года, что означает участие ГНФАР в управлении этой важной организацией в течение следующих 6 лет.

- ГНФАР в 2025 году будет играть ведущую роль в формировании доходов госбюджета Азербайджана - около 38%. Как известно, это происходит за счет нефтегазовых доходов Фонда и доходов от собственной инвестиционной деятельности. Как вы оцениваете роль использования нефтяных доходов, в том числе доходов от инвестиционной деятельности Фонда, для поддержания бюджетной стабильности?

- Как известно, диверсификация экономики очень важна для обеспечения устойчивого бюджетного баланса и более эффективной макрофискальной политики в стране. Трансферты из ГНФАР в бюджет играют важную роль в поддержании этой стабильности, выступая надежным источником финансирования и поддерживая долгосрочную экономическую стабильность. Своевременная реализация стратегических целей страны и социальных программ потребовала увеличить объем трансферта из Фонда в государственный бюджет в 2025 году по сравнению с предыдущим годом и довести их до 38% доходов бюджета.

Что касается доходов от инвестиционной деятельности ГНФАР, то хотел бы отметить, что последние два года были успешными для Фонда, ежегодно от инвестиционной деятельности было получено свыше 3 млрд долларов США, что позволяет покрывать примерно 45-50% трансфертов в государственный бюджет. Однако, поскольку доходы Фонда от инвестиционной деятельности зависят от стоимости инвестиционного портфеля, а структура портфеля чувствительна к колебаниям мировых финансовых рынков, ожидается, что он будет показывать в разные годы различную динамику. Иными словами, согласно международному опыту, доход от этого вида деятельности характеризуется своей волатильностью по сравнению с другими сферами: в одни годы он может быть высоким, в другие - очень низким или даже приводить к убыткам. Однако, в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционные доходы могут составить важную часть расходов бюджета Фонда.

- Как Фонд адаптируется к меняющимся экономическим условиям, таким как энергетический переход и цифровизация, а также к концепции устойчивого развития. Какие меры принимает для сокращения углеродного следа?

- Переход к устойчивым источникам энергии и развитие зеленой энергии в настоящее время входят в число приоритетов энергетической политики Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выдвинул расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в сфере энергетики в стране в качестве приоритетной задачи. Считаю, что в этом направлении важную роль играет единство энергетической безопасности страны, ее экономической мощи и устойчивой окружающей среды.

ГНФАР играет уникальную роль в создании фундамента для устойчивого, диверсифицированного и экологически ответственного энергетического будущего в Азербайджане. Управляя доходами от нефти и газа на основе принципов прозрачности и подотчетности, Фонд участвует в обеспечении долгосрочной экономической стабильности и финансировании проектов, способствующих устойчивому развитию. Как глобальный суверенный инвестор, мы значительно активизировали наши усилия по поддержке энергетического перехода и в последние годы включили большое число проектов в области ВИЭ в наш портфель.

Как защитники национального богатства, мы провели определенные мероприятия в рамках нашей миссии и стратегического видения, чтобы интегрировать принципы ESG (окружающей среды, социальной сферы и управления) в наш инвестиционный портфель. По результатам комплексного анализа, инвестиционный портфель ГНФАР по выбросам углекислого газа показал результат ниже бенчмарка. Средний индекс прозрачности Фонда по видам активов - прямых инвестиций и недвижимости - во много раз превышал средний индекс прозрачности инвестиционных фондов на рынке.

Также хотелось бы отметить важное нововведение в этой сфере: с конца прошлого года мы начали применять голосование на Общем собрании акционеров в рамках использования прав акционеров для содействия позитивным изменениям в управлении компаниями. Данное голосование дает возможность акционерам изложить свою позицию по различным вопросам, обсуждаемым в руководстве компаний. С помощью этого инструмента акционеры, влияя на решения, способствуют повышению прозрачности и подотчетности компаний и созданию долгосрочной ценности.

Следует подчеркнуть, что в рамках прошедшей в Баку климатической конференции COP29, ГНФАР совместно с SFBF организовал панель высокого уровня на тему "Роль суверенных фондов благосостояния в финансировании энергетического перехода". Это важное мероприятие собрало мировых лидеров с целью обсудить поддержку суверенных фондов благосостояния (СФБ) развитию устойчивого финансирования, переходу к низкоуглеродной экономике, включая расширение своей деятельности в данном направлении. Кроме того, на другом мероприятии в азербайджанском павильоне до внимания участников были доведены интеграция принципов ESG в инвестиционный портфель ГНФАР и достижениях в данной сфере.

- Как ГНФАР содействует диверсификации экономики Азербайджана и какие проекты в неэнергетических секторах были наиболее успешными?

- ГНФАР выполняет задачи по обеспечению макроэкономической стабильности страны и сохранению резервов для будущих поколений путем сбора доходов от истощающихся природных ресурсов и эффективного управления этими средствами. Макроэкономическая стабильность является одним из ключевых факторов обеспечения более устойчивого и диверсифицированного долгосрочного экономического развития страны. В этом контексте трансферты из Фонда в госбюджет поддерживают макроэкономическую стабильность в стране, создавая основу для долгосрочной диверсификации экономики. В то же время растущие резервы Фонда на уровне выше 80% ВВП и более чем в 10 раз превышающие внешний государственный долг, играют роль "подушки безопасности" для экономики страны, что позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность при возможных экономических потрясениях, а также имеют большое значение для повышения инвестиционной привлекательности за счет улучшения позиций страны в международных рейтингах.

В то же время ГНФАР поддерживает диверсификацию и устойчивое развитие экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем финансирования проектов, имеющих стратегическое значение. За время своей деятельности Фонд осуществлял инвестиции в развитие человеческого капитала страны, финансировал стратегические инфраструктурные проекты, в том числе осуществлял инвестиции в транспортную, энергетическую и другие отрасли.

Хотел бы перечислить несколько таких проектов, которые способствуют всестороннему развитию страны. С 2001 года ГНФАР финансировал программы по улучшению условий жизни наших соотечественников - беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших родные земли. Кроме этого, за счет финансирования Фондом таких проектов, как Самур-Абшерон, Огуз-Габала-Баку, улучшено питьевое водоснабжение населения, улучшена система орошения для развития сельского хозяйства. При поддержке Фонда реализованы энергетические инфраструктурные проекты, обеспечивающие экспорт нефтегазовых ресурсов страны, в том числе другие стратегические проекты, такие как Южный газовый коридор. Одним из основных проектов, финансируемых ГНФАР, стала новая железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс. Данный проект создает условия для развития транспортных связей и увеличения товарооборота в регионе. Развитию ненефтяного сектора способствовало также формирование уставного капитала ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".

Кроме того, ГНФАР продолжает финансировать программы обучения тысяч азербайджанских молодых людей в престижных университетах по всему миру в рамках стратегии "превращения черного золота в человеческий капитал", которую постоянно поддерживает президент Ильхам Алиев. Фонд также обеспечивает эффективное управление средствами за пределами страны, имея диверсифицированный инвестиционный портфель по различным видам активов, валютам и регионам в соответствии с международной практикой. Увеличение доходов от инвестиционной деятельности в результате роста инвестиционного портфеля Фонда создает основу для того, чтобы эти доходы выступали в качестве альтернативного источника доходов бюджета в долгосрочной перспективе.

- Ожидаются ли изменения в валютной структуре инвестиционного портфеля ГНФАР? Если да, то по какой причине? Фонд в последнее время значительно увеличил долю китайского юаня в своем инвестиционном портфеле. С чем это связано?

-ГНФАР постоянно пересматривает свой портфель, внимательно следя за тенденциями на глобальных финансовых рынках, и при необходимости вносит соответствующие изменения. В этом году, как и в прошлом, в валютной структуре портфеля будут преобладать основные резервные валюты, такие как доллар США, британский фунт стерлингов и евро. При этом также уделяется внимание расширению возможностей диверсификации по другим валютам.

Что касается увеличения инвестиций ГНФАР в Китай, то хотел бы отметить, что в последнее время на мировых финансовых рынках наблюдается тенденция увеличения инвестиций в Китай со стороны глобальных инвесторов. На фоне текущих событий в прошлом году особое внимание было уделено инвестициям в китайский юань в рамках диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР. Если в начале 2024 года инвестиции в китайский юань составляли 550 млн долларов США, то в течение года объем таких инвестиций увеличился на 1 млрд долларов США и достиг 1,6 млрд долларов США. К концу прошлого года доля инвестиций в Китай в инвестиционном портфеле ГНФАР превысил 3%.

-ГНФАР ранее разместил депозит в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции. Фонд все еще сохраняет этот депозит? Если да, то какой годовой доход ГНФАР получает по нему?

-ГНФАР поэтапно разместил депозит на общую сумму 1 млрд евро со сроком погашения 6 месяцев в Центральном банке Турции в январе 2022 года. Этот депозит продлевался в 2022, 2023 и 2024 годах.

В прошлом году стороны приняли решение о постепенном выводе средств. Это решение было принято в рамках как стратегии Центрального банка Турции по снижению уровня заимствований в валюте, так и стратегии ГНФАР по замене краткосрочных депозитов более долгосрочными облигациями в условиях снижающихся процентных ставок. Так, 800 млн евро из депозита в 1 млрд евро были возвращены ГНФАР по истечении срока в июле, а 200 млн евро - по истечении срока в октябре. Эти средства со стороны ГНФАР были размещены в ценные бумаги с фиксированным доходом в рамках инвестиционной стратегии Фонда.

-ГНФАР является одним из акционеров российского "ВТБ Банка", в котором имеет долю в 3%. Сохраняется ли эта доля? Если да, каков размер дивидендных доходов, полученных фондом до настоящего времени и в 2024 году?

-Как вы знаете, с 2012 года ГНФАР начал инвестировать в акции с целью диверсификации инвестиционного портфеля. В рамках этого, как вы отметили, в 2013 году были приобретены 3% акций "ВТБ Банка", одного из крупнейших финансовых и системно значимых учреждений России с активами около 26 триллионов рублей (2-е место на российском рынке). На фоне сказанного хотел бы отметить, что в ближайшем будущем дополнительные инвестиции в "ВТБ Банк" не планируются. Что касается дивидендов, то с момента инвестиций в "ВТБ Банк" Фонду было выплачено 3,9 млрд российских рублей в качестве дивидендов. Отдельно хотел бы отметить, что с 2021 года, согласно внутренней дивидендной политике "ВТБ Банка", выплата дивидендов акционерам не осуществлялась.

-На каких принципах основана инвестиционная стратегия ГНФАР? Как фонд управляет рисками?

-В международной практике Суверенные фонды выполняют функции стабилизации, накопления и развития в соответствии с особенностями экономики страны и обязательствами перед бюджетом. ГНФАР строит свою инвестиционную стратегию на относительно консервативном подходе, поддерживающем баланс между риском и доходностью, как для сохранения макроэкономической стабильности, так и для обеспечения сохранности резервных средств для будущих поколений. В целом, в соответствии с международной практикой, для управления рыночными и валютными рисками Фонд диверсифицирует инвестиционный портфель, осуществляя инвестиции в различные виды активов, валюты и регионы. Кроме того, в инвестиционном портфеле Фонда установлен ряд требований по управлению рисками в отношении процентных ставок, кредитного риска, риска ликвидности и других параметров.

Также регулярное проведение ГНФАР сценарного планирования и стресс-тестов позволяет быть более гибкими, своевременно принимать превентивные меры и при необходимости пересматривать стратегию. Фонд инвестирует в ценные бумаги с фиксированным доходом для обеспечения ликвидности инвестиционного портфеля с учетом ежегодных трансфертов в бюджет. При этом портфель также включает более рискованные инвестиционные инструменты, такие как акции и недвижимость, которые обещают высокую доходность в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время, как эффективное средство защиты от инфляции, особенно в период экономической неопределенности и растущих геополитических рисков, была увеличена доля золота в портфеле для сохранения стоимости резервов.

Такая диверсификация портфеля по финансовым активам, поддержание баланса риска и доходности также направлены на достижение долгосрочных инвестиционных целей.

Каковы ваши ожидания и цели по различным направлениям деятельности Фонда на 2025 год?

- В первую очередь, в соответствии с целями и задачами Фонда, в 2025 году планируется своевременное выполнение предусмотренного трансферта в государственный бюджет для обеспечения макроэкономической стабильности. Кроме того, будет продолжено финансирование проектов обучения за рубежом, утвержденных в рамках бюджета Фонда.

Что касается инвестиционной деятельности Фонда на текущий год, хотел бы отметить, что Фонд нацелен на ведение инвестиционной деятельности с учетом оценки тенденций на глобальном финансовом рынке и геополитической ситуации. В этом отношении Фонд планирует внести определенные изменения в свою инвестиционную деятельность для повышения гибкости и своевременного принятия превентивных мер в отношении определенных рисков. Сюда можно отнести расширение диверсификации портфеля путем оценки благоприятных инвестиционных возможностей по различным видам активов, валютам и регионам, а также повышение устойчивости портфеля к геополитическим рискам.

Что касается субпортфеля облигаций и денежного рынка Фонда, то планируется поддерживать значительный уровень ликвидных активов, как и в предыдущие годы. Ожидается, что высокая инфляция, наблюдаемая на финансовых рынках в последние годы, продемонстрирует тенденцию к снижению и стабилизации, что, в свою очередь, может считаться благоприятным для нашего портфеля облигаций.

За последние два года наш портфель акций показал доходность на уровне выше 20% в год. Продолжающийся интерес и спрос инвесторов на технологический и ИТ-секторы, в частности, на такие глобальные трансформационные тренды как искусственный интеллект, роботизация, полупроводники и чиповые технологии и т.д., создают основу для оптимистичных прогнозов на фондовых рынках в 2025 году и в будущем.

Мы планируем расширить нашу инвестиционную деятельность в относительно менее ликвидные виды активов, таких как недвижимость, инфраструктура, частные акционерные фонды и др. В частности, планируются более широкие инвестиции в физические инфраструктурные активы в таких областях как возобновляемая энергетика, транспорт и цифровые технологии, которые выполняют незаменимую функцию для экономической и социальной деятельности стран, независимо от макроэкономических и других факторов. Наша главная цель - не спекулятивные и краткосрочные направления, а ориентация на секторы, определяемые глобальными экономическими, демографическими и технологическими трендами в средне- и долгосрочной перспективе.

ГНФАР, исходя из своих целей и миссии, стремится более активно осуществлять свою деятельность и на международной арене. В этом направлении основными целями будут укрепление связей с другими суверенными фондами в рамках важной платформы SFBF, продвижение инициатив устойчивого развития и создание инклюзивной среды для суверенных фондов. Не исключено осуществление масштабных совместных инвестиций, используя опыт влиятельных инвесторов, и подписание новых документов о взаимном сотрудничестве.

В связи с вышеуказанным, реформы, проведенные в последние годы в рамках внутренней трансформации Фонда, не только усовершенствовали систему корпоративного управления Фонда, но и заложили основу долгосрочной стратегии развития. В этом направлении были внесены существенные изменения в систему корпоративного управления, изучен международный опыт и внедрены передовые управленческие подходы для обеспечения более гибкого и функционального управления, обеспечена автоматизация и цифровизация рабочих процессов, внедрены новые механизмы отчетности. Эти шаги создали основу, обеспечивающую непрерывное развитие процессов, направленных на достижение стратегических целей Фонда.