Использование искусственного интеллекта в банках Азербайджана приводит к экономии времени и кадров

В азербайджанских банках достаточно широко используется искусственный интеллект, что способствует экономии времени и кадров.

В азербайджанских банках достаточно широко используется искусственный интеллект, что способствует экономии времени и кадров.

Об этом Report сообщил начальник отдела цифровой инженерии ОАО PASHA Bank Шамиль Фараджуллаев.

“Мы уже внедряем искусственный интеллект в PASHA Bank. Например, если при обращении клиента мы хотим выдать ему кредит в течение 1-2 часов, то очевидно, что кредитный специалист не может решить вопрос за это время. То есть человеку вряд ли удастся в течение часа проанализировать доходы, расходы, кредитную историю заявителя и принять решение. Поэтому созданный нами искусственный интеллект способен проанализировать информацию на основе предоставленных клиентом документов. На ее основе выясняется, в какой сумме и на каких условиях можно оформить кредит клиенту”.

Ш.Фараджуллаев также отметил, что банк продолжает развиваться, ведется работа над новыми продуктами, обновляется кадровое обеспечение: “Из-за пандемии мы не смогли достичь ожидаемых результатов в банковском секторе. Но если сравнивать с общим рынком, то я бы сказал, что в PASHA Bank сейчас ситуация стабильная. Компания успешно продолжает свою деятельность в области цифровых продуктов. PASHA Bank является корпоративным банком, то есть нашими клиентами являются в основном крупные компании, а также малые и средние предприниматели. Недавно мы представили наш новый кредитный продукт, который является новшеством на рынке. Если раньше компании получали кредит в течение недели, теперь он доступен им в течение нескольких часов. И это прекрасная возможность для предпринимателей”.

Напомним, что PASHA Bank был создан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 миллиона манатов. 56,8% акций банка принадлежит ООО Pasha Holding, 28,2% - ООО Ador, 10% - Арифу Пашаеву, 5% - Мирджамалу Пашаеву (председателю Наблюдательного совета банка).