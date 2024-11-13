Исламский банк развития предоставит Казахстану свыше $1 млрд на сферу ирригации

Исламский банк развития (ИБР) инвестирует 1,15 млрд долларов в сферу водного хозяйства Казахстана, а также выделит 3,5 млн долларов в виде безвозмездного гранта.

Исламский банк развития (ИБР) инвестирует 1,15 млрд долларов в сферу водного хозяйства Казахстана, а также выделит 3,5 млн долларов в виде безвозмездного гранта.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю его сотрудничества с Казахстаном.

"Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом как Исламский банк развития свидетельствует о высоком доверии к нашей стране и проводимым ею социально-экономическим реформам, выстроенной Казахстаном инвестиционной политике", - отметил он.

ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов". Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство четырех новых и реконструкцию четырех действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115-ти каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в Астане.